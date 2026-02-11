Viviani rende omaggio a Milano (e viceversa)

La Galleria Il Forte Arte di Patrizia Grigolini promuove Anima Milanese, mostra personale dell’artista Nicholas Viviani, ospitata negli spazi di Palazzo Bagatti Valsecchi, al primo piano di Via Santo Spirito 7, nel cuore di Milano, sede della Galleria. Il vernissage si terrà mercoledì 25 febbraio alle ore 18.00, con apertura al pubblico dal 25 febbraio a giovedì 5 marzo 2026, data quest’ultima di finissage alle ore 18.00.

La mostra si configura come il naturale prosieguo del percorso artistico avviato da Viviani in occasione delle celebrazioni per i Cento Anni dell’Università degli Studi di Milano, istituzione profondamente legata alla sua formazione personale ed intellettuale. Anima Milanese si rivela intenso omaggio visivo alla città di Milano: un racconto partecipe e, a tratti, attraversato da una sottile inquietudine. Al centro della ricerca fotografica emergono le sagome urbane, archetipi di una solitudine contemporanea che si consuma all’interno di una realtà iperconnessa. La città diventa così protagonista e, allo stesso tempo, vittima di un tempo che amplifica distanze interiori e fragilità umane. Il percorso espositivo si sviluppa come un viaggio essenziale, minimale e talvolta delicato, che invita lo spettatore ad una riflessione intima sull’essere umano, sulle sue debolezze e sulla sua costante ricerca di identità ed appartenenza. Le opere instaurano un dialogo silenzioso e profondo con lo spazio, restituendo una visione poetica e sospesa della metropoli e dei suoi abitanti invisibili.