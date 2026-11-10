40 milioni per la sicurezza, c’è anche la Bananina di Vimercate

Vimercate. C’è anche la “bananina” di Vimercate tra le opere che saranno messe in sicurezza da un maxi-investimento milionario di Regione Lombardia.

Quaranta milioni di euro per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di ponti e gallerie lungo la rete stradale provinciale lombarda. Tra questi la messa in sicurezza della Variante alla Sp2 Monza-Trezzo, la cosidetta “Bananina” che collega Vimercate (zona nuova Esselunga) alla Provinciale al confine con Bernareggio e Bellusco. La strada venne inaugurata nel 2013 dopo un complesso iter burocratico e cantieristico.

È quanto prevede il programma di interventi per il periodo 2027-2031, approvato dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi. Il provvedimento prevede la realizzazione di 42 opere per un investimento complessivo di 44,9 milioni di euro, di cui 39,9 milioni finanziati dalla Regione.

Assessore Terzi: risorse per migliorare la sicurezza della rete stradale

“Con questo provvedimento -spiega lassessore Claudia Terzi – Regione Lombardia mette a disposizione delle Province e della Città metropolitana di Milano 40 milioni di euro per intervenire su ponti e gallerie, infrastrutture fondamentali per la mobilità dei nostri territori. L’obiettivo è sostenere gli enti nella realizzazione di opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, intervenendo sulle strutture esistenti per garantirne nel tempo efficienza e funzionalità. Si tratta di un investimento importante che dà continuità al nostro impegno per la sicurezza della rete viaria, attraverso interventi programmati sulla base delle esigenze individuate dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano e distribuiti nell’arco dei prossimi cinque anni”.

Gli interventi finanziabili – Le risorse sono destinate alle undici Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza ed efficienza delle infrastrutture stradali esistenti. Gli interventi possono riguardare il ripristino delle caratteristiche strutturali delle opere, l’adeguamento dei dispositivi di ritenuta, dei sistemi di smaltimento delle acque, dell’illuminazione, della ventilazione e della sicurezza antincendio, oltre alla segnaletica e all’installazione di sensori per il monitoraggio delle infrastrutture.

La ripartizione delle risorse tra i territori – Di seguito il riparto complessivo delle risorse regionali:

– Bergamo: 4.616.140 euro;

– Brescia: 6.217.412 euro;

– Como: 2.355.988 euro;

– Cremona: 3.274.424 euro;

– Lecco: 1.353.695 euro;

– Lodi: 1.776.974 euro;

– Mantova: 4.128.968 euro;

– Città metropolitana di Milano: 4.328.628 euro;

– Monza e Brianza: 1.174.002 euro;

– Pavia: 6.688.610 euro;

– Sondrio: 1.381.647 euro;

– Varese: 2.635.512 euro.

Province e Città metropolitana di Milano saranno responsabili della progettazione e della realizzazione degli interventi. L’avanzamento dei lavori e la rendicontazione delle spese saranno monitorati attraverso la piattaforma regionale Sinfranet, con aggiornamenti periodici obbligatori.

A questo link l’elenco degli interventi previsti

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