A fuoco l’ex manicomio di Mombello

Limbiate. Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è intervenuta lunedì intorno alle 18 all’interno dell’area dell’ex manicomio di Mombello, nel comune di Limbiate, a seguito di un incendio sviluppatosi in un edificio abbandonato.

Per cause attualmente in fase di accertamento, è andata a fuoco la copertura di una tettoia dello stabile di via Garibaldi. La squadra giunta sul posto ha provveduto a estinguere rapidamente le fiamme, evitando il coinvolgimento delle strutture adiacenti.

Sul posto è intervenuta un’APS (Autopompa Serbatoio) proveniente dal distaccamento di Desio.

Non si segnalano persone ferite o coinvolte.

Ufficio Comunicazione in Emergenza

Comando Vigili del Fuoco Monza e Brianza

Dopo la legge Basaglia, il degrado

Nell’ Ottocento era conosciuta come la villa di Napoleone, perchè lì fissò la residenza l’ imperatore francese durante la campagna d’ Italia. Un secolo più tardi, la settecentesca Villa Pusterla-Crivelli e il suo grande parco vennero trasformati nell’ ospedale psichiatrico Giuseppe Antonini, noto a tutti come il «manicomio di Mombello». Oggi che la struttura sanitaria è stata di fatto smantellata dopo la legge Basaglia del 1978 che mise fine ai cosiddetti manicomi, i padiglioni costruiti negli anni sono stati quasi tutti abbandonati a se stessi.

Leggi anche

Guerra, concorezzese bloccato a Dubai