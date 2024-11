A scuola col coltello di Rambo: 16enne denunciato

Brugherio. Nel primo pomeriggio di lunedì 18 novembre 2024, i Carabinieri della Stazione di Brugherio hanno

denunciato in stato di libertà un 16enne del luogo, con l’accusa di porto abusivo di arma bianca.

L’episodio è avvenuto nell’ambito di un servizio finalizzato a garantire la sicurezza nei pressi degli

istituti scolastici superiori del comune, mirato alla prevenzione di situazioni di rischio. Durante un

controllo, i militari hanno fermato due giovani per un accertamento e, nel corso dell’identificazione,

uno di loro ha consegnato spontaneamente ai Carabinieri un coltello a serramanico con lama di oltre

10 cm, che custodiva nella tasca del giubbotto. L’arma è stata immediatamente sequestrata e posta a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I giovani sono stati condotti presso il Comando Carabinieri di Brugherio per le formalità di rito e

successivamente affidati ai rispettivi genitori. Dell’accaduto è stata data comunicazione alla Procura

della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano.

Si ricorda che l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.