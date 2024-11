Achille Zoia: l’eccellenza della pasticceria a Concorezzo

Concorezzo. Achille Zoia, pasticcere concorezzese, è stato premiato con la medalgia d’oro, un premio alla carriera degli Ambasciatori pasticceri dell’eccellenza italiana, consegnato da Iginio Massari. Achille Zoia è riconosciuto come il “padre della moderna pasticceria italiana” e il “Re del Panettone”. La sua carriera, iniziata nella panetteria di famiglia, lo ha visto rivoluzionare il mondo della pasticceria grazie all’innovazione e alla sperimentazione. Zoia ha ridefinito il panettone, rendendolo più leggero e fragrante, e ha fondato la scuola Cast Alimenti, formando generazioni di pasticceri. La sua attenzione per le materie prime e il rispetto della tradizione lo hanno reso una figura iconica, la cui influenza continua ancora oggi. Zoia ha saputo innovare l’arte dolciaria italiana grazie a un approccio pionieristico che ha rivoluzionato tecniche e ricette tradizionali. Classe 1936, Zoia è considerato un re dei lievitati. Nel 1977, ha rivoluzionato il mondo della pasticceria inventandoil celebre “Panettone Paradiso”, guadagnandosi il titolo di “Padre del Panettone Moderno”. Ha alle spalle una lunghissima carriera, ricca di riconoscimenti. L’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato lunedì 30 settembre.