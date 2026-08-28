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Al via la festa provinciale della Lega MB

  • MC / 28 Agosto 2026

È in programma a Brugherio, nell’area feste di via Aldo Moro, la Festa Provinciale della Lega Monza Brianza, un appuntamento che riunirà militanti, amministratori, rappresentanti istituzionali e cittadini per diversi giorni all’insegna della politica, della convivialità e del confronto.

Il programma prenderà il via venerdì 28 agosto e proseguirà fino al 6 settembre, con ristorante, griglieria e serate danzanti. Tra gli appuntamenti principali figura quello di sabato 29 agosto alle 19.30, dedicato alla presentazione del libro Fare la Lega. Agenda per il rinnovamento di Massimiliano Romeo, esponente della Lega e capogruppo al Senato.

Domenica 30 agosto, invece, sarà ospite della festa Nicola Molteni, sottosegretario al Ministero dell’Interno, in un incontro previsto nell’ambito della serata organizzata dalla Lega Monza Brianza.

Il calendario proseguirà anche nei giorni successivi. Venerdì 4 settembre è annunciata la presenza di Silvia Sardone, vice segretario della Lega ed europarlamentare, chiamata a intervenire sui temi politici di maggiore attualità.

La Festa Provinciale rappresenta quindi un’occasione per la Lega Monza Brianza per incontrare il proprio territorio e discutere di politica nazionale, regionale ed europea, alternando gli incontri istituzionali ai momenti di festa e socialità. L’appuntamento è aperto al pubblico nell’area feste di via Aldo Moro a Brugherio.