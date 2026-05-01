“Alfagomma deve restare italiana”, si muove il Parlamento

Vimercate. “Sto seguendo con la massima attenzione la vicenda della liquidazione di AlfaGomma, campione italiano con sedi in Lombardia, Abruzzo e Calabria, protagonista a livello internazionale nella progettazione, produzione e fornitura dei tubi flessibili assemblati di alta qualità”. Lo dichiara Giulio Centemero, deputato e capogruppo della Lega in commissione Finanze.

“Nei prossimi giorni depositerò un’interrogazione parlamentare per chiedere quali siano gli sviluppi e che ci sia il massimo impegno dell’Esecutivo affinché il controllo dell’azienda resti in mani italiane, le stesse che hanno reso grande l’azienda, evitando delocalizzazioni e tutelando l’occupazione.

L’obiettivo è chiaro: difendere un presidio industriale strategico per il Paese”.

Alcune settimane fa il Corriere della sera scriveva che “si profila una corsa fino a cinque per rilevare la Alfagomma, la multinazionale italiana che produce sistemi integrati per la gestione di fluidi industriali e idraulici (tubi idraulici e industriali in gomma e termoplastici, raccordi, adattatori etc) con 600 milioni di ricavi e 105 milioni di margine operativo. Per la fase due, quella che porterà all’offerta vincolante entro l’8 maggio, sono stati selezionati il colosso statunitense dei sistemi idraulici Gates, la svedese Trelleborg affiancata dal fondo Triton. C’è poi Enrico Gennasio, ex ceo del gruppo Alfagomma che con il fratello Guido (ex presidente) ha il 50% dell’impresa con sede a Vimercate. In partita si presenta affiancato dal fondo inglese Icg, specializzato in debito. Non risulta chiaro se sarà accolta la proposta dei danesi di Danfoss. E non si esclude che in partita possa rientrare anche la francese Michelin che aveva mostrato interesse in un’operazione che, secondo le stime, dovrebbe valere tra 1,2 e 1,3 miliardi. Ma non è solo questione di prezzo. Il compratore dovrà garantire il mantenimento di lavoratori (4 mila, la metà in Italia) e impianti (tre su 28 nella Penisola)”.

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