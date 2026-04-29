Alla biblioteca di Concorezzo un totem AVIS per sensibilizzare alla donazione

Un piccolo gesto può cambiare la vita delle persone. È con questo spirito che l’AVIS di Concorezzo la lanciato la sua nuova iniziativa per coinvolgere i cittadini e raccogliere nuove adesioni presso la biblioteca comunale. Chi frequenta lo spazio dedicato alla lettura, d’ora in poi troverà un totem dedicato alla donazione di sangue e di plasma. Un atto davvero semplice, eppure fondamentale.

L’iter per diventare donatori è semplicissimo: gli utenti troveranno presso un modulo da compilare con tutti i propri dati che andrà poi inserito nell’apposita fessura del totem.

Come previsto dalla legge, chi deciderà di donare avrà diritto a una giornata di riposo retribuita: il giorno della donazione si riceve regolarmente la propria paga ma è possibile restare a casa per riposare, permettendo così al fisico di recuperare in totale tranquillità.