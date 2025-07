Assedia la ex, arrestato 41enne

Cesano Maderno. Nella serata di domenica 29 giugno 2025, i Carabinieri della Tenenza di Cesano Maderno hanno arrestato in flagranza un 41enne, di nazionalità ucraina, residente in città, per il reato di violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Nella prima serata di domenica la Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Monza

Brianza ha registrato l’attivazione dell’allarme proveniente dal braccialetto elettronico applicato all’uomo già destinatario della misura cautelare del divieto di avvicinamento a una distanza non inferiore a 500 metri all’ex moglie, anch’ella dotata del medesimo dispositivo. Questo provvedimento era stato precedentemente emesso dall’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento penale instauratosi nei confronti del marito per il reato di maltrattamenti in famiglia

Una pattuglia della Tenenza Carabinieri di Cesano Maderno è stata immediatamente inviata presso

l’abitazione della persona offesa dove è stata constatata la presenza dell’indagato a ridosso del

cancello d’entrata del condominio di residenza del coniuge. Il soggetto versava in un evidente stato

di agitazione nervosa. I militari dell’Arma, dopo averlo contenuto e riportato alla calma, lo hanno

perquisito e quindi lo hanno condotto in caserma, dove è stato dichiarato in stato di arresto nella

flagranza del reato di violazione del divieto prescritto, atteso che il luogo in cui è stato rintracciato si

trovava a una distanza molto inferiore rispetto a quella prevista.

Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Monza, informato dell’accaduto,

ha disposto che l’arrestato venisse ristretto presso le camere di sicurezza della Tenenza Carabinieri

di Desio in attesa di essere condotto avanti al Tribunale del capoluogo brianzolo per l’udienza di

convalida dell’arresto. Lunedì, il Giudice, nelle more del giudizio, ha applicato all’imputato la

misura cautelare più afflittiva degli arresti domiciliari con mantenimento del braccialetto elettronico.