Lentate sul Seveso. “Evidentemente ero io l’obiettivo anche del botto prima di Natale che ha rovinato il mio ingresso pedonale

Questa è la mia auto stamattina, dopo il botto che hanno esploso ieri sera alle 11 circa, un’ora dopo il mio rientro a casa”. Così ha commentato l’assessore Matteo Turconi Sormani il preoccupante atto vandalico nei confronti della sua vettura, parcheggiata a pochi metri da casa. Il fatto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. Già a dicembre ignoti avevano esploso un potente petardo davanti all’abitazione dell’assessore leghista, danneggiandone l’ingresso.

Le reazioni politiche.

“In attesa degli accertamenti riguardo l’atto intimidatorio di cui sarebbe stato vittima l’assessore leghista all’urbanistica del comune di Lentate sul Seveso, Matteo Turconi Sormani, esprimo la mia solidarietà e quella della Segreteria provinciale a Matteo, alla sezione di Lentate e a tutta l’amministrazione comunale. Trattandosi del secondo episodio in poche settimane che coinvolge l’assessore Turconi, per giunta in prossimità dell’abitazione privata, ritengo che Matteo abbia fatto benissimo a sporgere denuncia; auspico che il colpevole venga presto individuato. Sarebbe gravissimo se fosse l’ennesimo episodio di intimidazione nei confronti dei militanti e degli amministratori della Lega” così Fabio Ghezzi, segretario provinciale della Lega di Monza e Brianza