Auto nel Villoresi, morti tre ragazzi

Senago. Questa mattina i Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di Senago per un grave incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura con nove persone a bordo, finita all’interno del Canale Villoresi.

Si tratta di ragazzi tra 17 e 18 anni.

Il conducente della Audi A2, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale aggravato.

Le vittime sono una ragazza e due ragazzi di 17 anni.

Le squadre di soccorso, intervenute con numerosi mezzi e personale specializzato, hanno immediatamente avviato le operazioni di salvataggio e ricerca. In una prima fase sono state recuperate sette persone, di cui sei affidate alle cure del personale sanitario e una deceduta.

Nel corso delle successive operazioni di recupero del veicolo e di ricerca dei dispersi, i Vigili del Fuoco hanno individuato e recuperato all’interno dell’autovettura anche le altre due persone precedentemente disperse.

Il bilancio definitivo dell’evento è di sei persone ferite, trasportate e affidate alle cure dei sanitari, e tre persone decedute.

Le operazioni di recupero del veicolo e di messa in sicurezza dell’area sono attualmente in corso. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, hanno operato il personale sanitario AREU e le Forze dell’Ordine per gli accertamenti di competenza.

Il sindaco Magda Beretta ha dichiarato che il tratto di parco dove è avvenuto l’incidente non era aperto alle auto.