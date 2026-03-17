Autobus si schianta contro auto

Lissone. Una scena impressionante che ha fatto pensare al peggio. Un inferno di lamiere, vetri eotti, urla, lampeggianti. A confermare la gravità della situazione la presenza dell’elisoccorso del 118. Anche una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è intervenuta oggi a Lissone per un incidente stradale che ha coinvolto un autobus di linea e un’autovettura.

Per cause in fase di accertamento, i due veicoli sono entrati in collisione. La squadra giunta sul posto ha prestato soccorso ai feriti ed effettuato il ripristino delle condizioni di sicurezza dello scenario.

Gravissima una coppia di ventenni

A bordo dell’autobus erano presenti circa 10 persone, nessuna delle quali ha necessitato di cure mediche.

Sul posto è intervenuta un’autopompa dei Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Desio.

I due occupanti dell’autovettura, una ragazza di 25 anni e un giovane di 24 anni, sono stati entrambi trasportati dal personale AREU in codice rosso: lei in elicotteroba Varese, lui in ambulanza al San Gerardo di Monza.

Le condizioni sono parse molto gravi.

Presenti le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.

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