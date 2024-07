Protezioni terminali per tubi: essenzialità, tipologie e applicazioni

Brivio. Un uomo di 82 anni, E.G., molto noto per il suo impegno socialee politico, è morto dopo essere precipitato dal tetto su un cancello sottostante, da un’altezza stimata di circa 6/8 metri a Brivio (Lecco). L’incidente è avvenuto mercoledì mattina attorno alle 10.30 in via Campanile.

Non è noto al momento se si è trattato di un infortunio domestico o lavorativo. Sul posto sono intervenuti un’automedica, un’auto infermieristica, un’ambulanza, vigili del fuoco e carabinieri.

Nella foto il cancello su cui è precipitato l’anziano. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti.

