Concorezzesi, attenti a questi autovelox (mappa)

Riprenderanno ufficialmente a partire da lunedì 14 settembre 2026 i controlli della velocità stradale sul territorio comunale di Brugherio.

Il piano di monitoraggio, coordinato dal Comando della Polizia Locale, si avvarrà esclusivamente di strumenti omologati dal recente Decreto del Ministero competente.

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L’iniziativa non ha scopi sanzionatori o punitivi, l’Amministrazione comunale punta a un obiettivo esclusivamente preventivo e educativo: promuovere il rispetto rigoroso dei limiti di velocità significa innanzitutto ridurre il rischio di incidenti e innalzare i livelli di sicurezza sulle strade urbane ed extraurbane.

Particolare attenzione sarà rivolta alla salvaguardia degli utenti della strada più vulnerabili, tra cui pedoni, ciclisti, bambini e anziani, spesso principali vittime della velocità eccessiva nei centri abitati.

In allegato, è disponibile la mappa completa dei dispositivi e dei box dissuasori per garantire la massima trasparenza.

Dichiarazione congiunta del Sindaco Roberto Assi e del Vicesindaco Mariele Benzi

“La riattivazione dei controlli elettronici della velocità avviene oggi in un quadro normativo finalmente chiaro e definito. La scelta di dotare Brugherio di questi strumenti risale al 2022 ed è stata condivisa, in momenti diversi, sia dalla Giunta sia dal Consiglio comunale. Nei mesi scorsi abbiamo ritenuto opportuno sospenderne l’utilizzo per prudenza, in attesa di un definitivo chiarimento sul tema delle omologazioni. Oggi tale chiarimento è intervenuto e le apparecchiature in dotazione al Comune risultano pienamente conformi e omologate.

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Desideriamo però sottolineare un aspetto che riteniamo particolarmente importante: dal 2021 a oggi il numero delle sanzioni per violazioni del Codice della strada si è sensibilmente ridotto, arrivando quasi a dimezzarsi rispetto a quelle dell’anno 2022. È un dato positivo che conferma come l’obiettivo dell’Amministrazione non sia fare cassa attraverso le multe, ma promuovere comportamenti di guida più responsabili e, di conseguenza, diminuire il numero delle infrazioni.

L’eccessiva velocità continua, tuttavia, a rappresentare una delle principali criticità segnalate dai cittadini, soprattutto lungo alcune arterie particolarmente trafficate. Si tratta quindi di una questione di sicurezza, che riguarda la tutela di tutti gli utenti della strada e, in particolare, delle persone più vulnerabili, a partire dai pedoni. Per questo riteniamo che i controlli costituiscano uno strumento di prevenzione e deterrenza indispensabile.

Come previsto dalla legge, i proventi derivanti dalle sanzioni da autovelox saranno integralmente destinati a interventi stradali finalizzati a migliorare ulteriormente la sicurezza della circolazione e delle infrastrutture cittadine”.