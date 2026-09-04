Croce Rossa, tre giorni di festa ad Agrate

Agrate Brianza. Dal 4 al 6 settembre in programma “CRI Agrate in Festa”, in Viale delle Industrie 77. Tra gli appuntamenti anche il concerto acustico di Gatto Panceri, il Villaggio del Piccolo Soccorritore e numerose attività dedicate alla cittadinanza.

Tre giorni di festa, musica, solidarietà e sensibilizzazione sul tema del soccorso. È questo il programma di “CRI Agrate in Festa”, la manifestazione organizzata dal Comitato di Agrate della Croce Rossa Italiana e aperta alla popolazione, in programma da venerdì 4 a domenica 6 settembre 2026 in Viale delle Industrie 77 ad Agrate Brianza.

L’inaugurazione è prevista venerdì 4 settembre alle 18, mentre alle 21 sarà protagonista Gatto Panceri, concittadino di Agrate, con il concerto acustico “30 anni di successi”.

Sabato spazio ai bambini con il Villaggio del Piccolo Soccorritore

La festa entrerà nel vivo sabato 5 settembre, con l’apertura alle 14. Grande attenzione sarà dedicata ai più piccoli con “Il Villaggio del Piccolo Soccorritore”, in programma dalle 14 alle 19.30.

Si tratta di un percorso educativo a tappe nel quale i bambini potranno imparare, attraverso giochi, prove e attività pratiche, alcuni semplici rudimenti del primo soccorso. Tra le attività anche l’apprendimento di come effettuare correttamente una chiamata al 112 e come comportarsi davanti a una situazione di emergenza.

Al termine del percorso ogni partecipante riceverà un attestato di “Piccolo Soccorritore”, a ricordo dell’esperienza.

Dalle 15 alle 20 saranno inoltre proposte dimostrazioni di primo soccorso e attività informative rivolte alla cittadinanza. Alle 19 apriranno l’area ristoro e la cucina, mentre alle 20.30 la serata proseguirà con la musica latino-americana del gruppo “Fabio Salsa”.

Domenica tra dimostrazioni, premiazioni e musica

La giornata conclusiva inizierà alle 10. Anche domenica saranno presenti per tutta la giornata le attività dimostrative e informative dedicate al primo soccorso.

Alle 10.30 è prevista la premiazione dei volontari meritevoli per anzianità di servizio, mentre alle 12 sarà possibile pranzare nell’area ristoro.



Dalle 14 alle 20 tornerà il Villaggio del Piccolo Soccorritore per i bambini. La cucina riaprirà alle 19 e alle 20 sarà il momento dell’estrazione della lotteria benefica, i cui biglietti potranno essere acquistati durante tutta la manifestazione.

A chiudere la festa, alle 21, sarà la serata musicale con il gruppo rock “Livore”.

Cucina, ristoro e parcheggio gratuito

Per tutta la durata della manifestazione saranno disponibili cucina e area ristoro, oltre al parcheggio interno gratuito per i partecipanti.

La festa rappresenta anche un’occasione per conoscere più da vicino le attività della Croce Rossa e il lavoro quotidiano dei suoi volontari, con iniziative pensate per coinvolgere adulti e bambini e promuovere la cultura della sicurezza e del soccorso.

CRI Agrate in Festa

📍 Viale delle Industrie 77, Agrate Brianza

📅 4, 5 e 6 settembre 2026

🎟️ Durante la manifestazione sarà possibile acquistare i biglietti della lotteria benefica.

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