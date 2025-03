Esami del sangue? Nuovo punto a Burago

Burago. Mancano pochi giorni all’apertura del nuovo Punto Prelievi a Burago di Molgora, frutto della collaborazione tra il Comune e ASST Brianza. Questa nuova struttura consentirà di erogare un importante servizio a tutti i cittadini permettendo di accedere facilmente agli esami diagnostici e di poter altrettanto facilmente ritirare i relativi referti.

Il Punto Prelievi sarà operativo, dal 2 aprile 2025, ogni mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 9.30 per effettuare gli esami dalle 9.30 alle 10.00 per il ritiro dei referti. L’accesso per gli esami sarà libero e sarà garantita la possibilità di effettuare gli esami anche prima dell’inizio della giornata lavorativa. I referti potranno essere ritirati sia in struttura sia, naturalmente, accedendo direttamente on line al fascicolo sanitario personale. Il cittadino potrà effettuare esami del sangue, test per malattie infettive, analisi chimiche, grazie a personale medico qualificato che garantisce un servizio professionale e sicuro. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il miglioramento dei servizi sanitari sul nostro territorio, offrendo un servizio più accessibile e comodo per tutti.

Il Sindaco di Burago, Luca Valaguzza, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio così importante e fortemente richiesto dalla nostra comunità. Il nuovo punto prelievi migliora l’accesso ai servizi sanitari ed è frutto dell’impegno dell’amministrazione verso la salute e il benessere dei cittadini. Invitiamo quindi tutti ad utilizzare il Punto Prelievi, a due passi da casa”.

“Con l’apertura di questo nuovo punto prelievi ASST Brianza rafforza il proprio impegno nel garantire servizi sanitari ancora più accessibili, inclusivi e vicini ai cittadini, in linea con i bisogni concreti del territorio”, ha dichiarato il Direttore Generale di ASST Brianza, Carlo Alberto Tersalvi.

“In sinergia con le Amministrazioni Comunali, siamo al lavoro per implementare la rete di strutture che operano capillarmente nella provincia brianzola, fornendo un’assistenza di prossimità e un contatto sempre più diretto con i cittadini. La prevenzione e la cura della salute devono essere una priorità per tutti e questa apertura conferma nuovamente la volontà condivisa di investire in questa direzione”.

Il Punto Prelievi si trova, infatti, presso il Centro Cesare Vergani in Piazza Matteotti 18 ed è accessibile anche da persone con disabilità: un ascensore porta direttamente all’area, senza difficoltà.

Il taglio del nastro

L’inaugurazione del Punto Prelievi sarà domenica 30 marzo 2025 alle h. 11.30, alla presenza del Sindaco Luca Valaguzza, dell’Assessore ai Servizi Sociali Isabella Polesnan e del Direttore Socio Sanitario di ASST Brianza, Antonino Zagari.