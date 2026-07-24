Estate in città, le sorprese di Acquaworld

Concorezzo. Per chi trascorrerà il mese di agosto in città o è alla ricerca di una pausa rigenerante senza allontanarsi troppo da casa, Acquaworld resterà aperto per tutta l’estate, confermandosi una meta ideale dove trascorrere momenti di svago e benessere a pochi passi da Milano e Monza.

Tra scivoli adrenalinici, piscine interne ed esterne, onde, giochi d’acqua e aree dedicate ai più piccoli, il parco propone un’offerta capace di soddisfare visitatori di tutte le età. Chi preferisce ritmi più rilassati potrà invece rifugiarsi negli spazi wellness, tra vasche idromassaggio, percorsi benessere e ambienti pensati per ritrovare equilibrio e relax.

L’esperienza non si esaurisce però nelle attrazioni acquatiche. Nel corso del mese, il calendario di Acquaworld sarà animato da eventi, attività di intrattenimento e serate speciali che offriranno occasioni sempre nuove per vivere il parco. Appuntamenti pensati per prolungare il piacere della giornata anche dopo il tramonto, tra musica, animazione e momenti da condividere con amici e famiglia.

Che si tratti di una giornata con i bambini, di una pausa dal caldo in compagnia degli amici o di qualche ora di benessere in coppia, Acquaworld è la scelta perfetta per concedersi una parentesi di vacanza senza lasciare la città.

Con la sua combinazione di attrazioni, aree dedicate al relax e un ricco programma di iniziative, il parco accompagnerà i visitatori per tutto il mese di agosto, offrendo ogni giorno nuove opportunità per divertirsi, staccare dalla routine e vivere appieno l’atmosfera dell’estate.

Per maggiori informazioni: https://acquaworld.it/it