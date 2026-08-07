Ferragosto? Ai tropici in Brianza

Concorezzo. C’è chi trascorre Ferragosto al mare, chi in montagna e chi sceglie di vivere un’intera giornata di relax e divertimento senza allontanarsi dalla città. Per tutti loro, il 15 agosto Acquaworld propone un Ferragosto da vivere dal mattino fino a mezzanotte: una giornata tra piscine, scivoli, aree relax e attrazioni acquatiche che culminerà con il Ferragosto Schiuma Party, l’appuntamento speciale pensato per celebrare la notte simbolo dell’estate con musica, spettacolo e un’atmosfera di festa.

Da sempre sinonimo di leggerezza, condivisione e voglia di stare insieme, Ferragosto rappresenta uno dei momenti più attesi dell’anno. Un’occasione per concedersi una pausa, ritrovarsi con gli amici e vivere esperienze capaci di trasformare una semplice serata in un ricordo da portare con sé anche dopo la fine dell’estate.

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Per celebrare questa giornata, Acquaworld aprirà le porte a un evento che unisce il fascino delle piscine illuminate di sera all’energia della musica dal vivo. A partire dalle ore 21.00, il pubblico sarà accompagnato da un coinvolgente DJ Set in un mix di sonorità e ritmo pensato per far ballare e divertire ospiti di tutte le età.

A rendere ancora più indimenticabile la serata l’immancabile schiuma party: tra nuvole di schiuma, luci e musica, le piscine si trasformeranno in uno scenario festoso dove lasciarsi andare al divertimento e vivere tutta l’energia della notte di Ferragosto.

L’evento offrirà l’opportunità di trascorrere un Ferragosto diverso dal solito, vivendo l’esperienza completa di Acquaworld per l’intera giornata e concludendola con il Pool Party serale, senza la necessità di affrontare lunghi spostamenti o il traffico tipico del periodo. Un modo originale per vivere la festa più amata dell’estate.

Acquaworld sarà aperto dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e il Ferragosto Pool Party è incluso nel biglietto d’ingresso.

Per maggiori informazioni: https://acquaworld.it/it/eventi/157/ferragosto-pool-party