Ferragosto in agriturismo alla Camilla

Concorezzo. Ferragosto in agriturismo: sapori della tradizione e una giornata da vivere all’aria aperta

Il 15 agosto 2026 si festeggia il Ferragosto con una proposta pensata per chi ama la buona cucina, l’atmosfera conviviale e il piacere di trascorrere una giornata immersa nel verde. L’Agriturismo La Camilla propone un pranzo ricco e curato, dove i sapori della tradizione incontrano ingredienti e preparazioni capaci di raccontare il territorio.

Il Menù di Ferragosto, al costo di 75 euro a persona, si apre con un ricco percorso di antipasti: veli di manzetta marinati al pepe rosa con scagliette di Pecorino, mini parmigiana di zucchine, verdure dell’orto dorate, treccine di latte di bruna alpina con pomodoro e basilico, mondeghini di verdure e ricotta con panatura rustica, focaccina all’olio e rosmarino e involtini di melanzane con cotto e robiola. Una proposta variegata che alterna prodotti della tradizione, verdure e preparazioni casalinghe.

Il primo piatto rende omaggio alla cucina di casa con la lasagnetta di Ferragosto, ricetta ottocentesca, mentre il secondo propone un gustoso arrosto di vitello con salsa al latte, salvia e limone, accompagnato da verdure marinate al forno e patate rustiche. A chiudere il pranzo, il semifreddo al fiordilatte con fragole, seguito da caffè e digestivo. Acqua naturale e gassata, oltre al vino della casa rosso e bianco, sono disponibili a volontà.

Ma il Ferragosto a La Camilla non è soltanto un pranzo. L’agriturismo punta sull’idea di una giornata da vivere insieme, in un ambiente informale e accogliente, con intrattenimento musicale all’aperto, previsto in caso di bel tempo. E nel pomeriggio arriva anche un momento fresco e spensierato con anguriata in giardino, perfetta per prolungare la convivialità dopo il pranzo.

Grande attenzione è riservata anche ai più piccoli. Per i bambini da 4 a 10 anni è previsto un menù dedicato, con panzerottini dello chef, prosciutto cotto e salame, pasta al pomodoro o in bianco, cotoletta di pollo con patatine fritte e coppetta di gelato fiordilatte e cioccolato, al prezzo di 35 euro. I bambini da 0 a 3 anni possono invece ordinare alla carta.

Quella volta di Angelina Mango in oratorio a Concorezzo