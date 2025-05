Gatto brucia nel suo appartamento

Cesano M. A fare le spese è stato l’indifendibile custode di casa, un gatto che non ha potuto sottrarsi alla furia del fuoco e al fumo killer sprigionatosi per motivi al vaglio degli inquirenti.

Squadre del Comando di Monza e Brianza, sono intervenute per un incendio che ha coinvolto un appartamento posto al secondo piano di un contesto condominiale a Cesano Maderno in via Como.

Il rogo si è sviluppato sabato alle 13.

Le squadre giunte in posto hanno prontamente estinto l’incendio senza coinvolgere ulteriori locali limitrofi.

E stato coinvolto il locale cucina ed il soggiorno.

In posto due autopompe, un carro soccorso, l’autoscala e la vettura del funzionario di guardia.

In posto personale AREU e forze dell’ordine.

Non risultano coinvolti civili, nell’appartamento vi era un gatto che purtroppo è deceduto.

Concorezzo, paura per un motociclista di Burago