Giovanni Sala, una vita sospesa

Vimercate. Una vita sospesa è molto più di una semplice autobiografia.

È un atto di coraggio intellettuale e umano, una testimonianza di resistenza interiore nel cuore della tempesta in cui Giovanni Sala, figura poliedrica dell’imprenditoria e della politica brianzola, attraversa un decennio segnato da eventi drammatici: la malattia, l’ingiustizia, l’isolamento, la messa in discussione del proprio nome e della propria integrità.

Con una voce sobria e intensa, l’autore dà forma a un racconto personale (il libro sarà presentato giovedì 5 giugno alle 21 a Vimercate nella sala conferenze della libreria Il Gabbiano in occasione della Festa del libro) che, pur radicato in esperienze specifiche, tocca corde universali: la vulnerabilità dell’uomo di fronte al dolore, la ricerca di senso davanti alle difficoltà, la lotta per conservare la propria dignità quando tutto sembra crollare. Tutte le nostre vite affrontano periodi incerti, in cui sembrano fermarsi, al punto da restare quasi sospese; è difficile, in quei momenti, trovare aspetti positivi. Da quella di Sala emerge un cammino interiore fatto di intima penetrante consapevolezza e di una fede che non cede al cinismo.

Questo è il racconto autentico e profondo di dodici anni di vita trascorsi a superare i propri limiti e il proprio destino, di un uomo che, attraversata una lunga stagione di dolore e smarrimento, riscopre nel cuore della crisi la forza della propria identità, sostenuto da una famiglia meravigliosa – che ogni persona meriterebbe di avere – , da affetti impagabili e amicizie vere che sanno aiutare a superare le dure prove, con la consapevolezza che l’amore è più forte del male.

Arricchito da una prefazione di Alessandro Cagliani e da una nota di Max Spinolo, questo libro è un documento di rara intensità, una meditazione civile e spirituale sul dolore e sulla rinascita, su una vita sospesa che ri- trova sé stessa e dona speranza a molti. Un invito, discreto ma fermo, a non dimenticare mai chi siamo, anche quando tutto intorno sembra volerlo cancellare.