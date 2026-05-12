Il crowdfunding che aiuta i territori a crescere

A Concorezzo il crowdfunding sta diventando uno strumento sempre più interessante per associazioni, startup e realtà locali che vogliono finanziare progetti innovativi senza ricorrere esclusivamente ai canali tradizionali del credito. E in questo contesto si inserisce l’attività di Ginger Crowdfunding, una delle principali realtà italiane specializzate nella progettazione e gestione di campagne di raccolta fondi online.

La società opera attraverso consulenza strategica, formazione e sviluppo di piattaforme dedicate e accompagna enti pubblici, organizzazioni del terzo settore e imprese nella costruzione di campagne efficaci. Il modello promosso da Ginger punta soprattutto sul coinvolgimento della comunità locale e a trasformare cittadini e sostenitori in partecipanti attivi dei progetti finanziati.

Le principali attività vanno dalle iniziative di crowdfunding civico e sociale con istituti BCC ai percorsi formativi per associazioni e organizzazioni locali, dalle piattaforme territoriali dedicate alla raccolta fondi alle campagne per cultura, inclusione sociale, sport e innovazione.

Per un territorio dinamico come quello brianzolo, e in particolare per Concorezzo, il crowdfunding rappresenta una leva concreta per sostenere iniziative culturali, sociali e imprenditoriali. Attraverso le piattaforme digitali e le campagne mirate, anche piccole realtà possono ottenere visibilità, creare reti territoriali e raccogliere risorse economiche in tempi rapidi. Ne è un esempio “Una palestra per crescere insieme” promossa da A. S. D. Atletica Concorezzo che ad oggi ha già raccolto circa la metà delle risorse necessarie alla realizzazione di uno spazio dedicato ai ragazzi dai 5 ai 25 anni.

Secondo i dati pubblicati da Ginger, la piattaforma ha già supportato migliaia di campagne in Italia con un tasso di successo molto elevato, confermando la crescita di questo modello di finanziamento partecipativo nel panorama nazionale.