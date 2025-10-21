“Il sindaco no-ped asfalta Vimercate”

Vimercate. Ponderato ma duro attacco del sindaco di Lazzate, Andrea Monti, al collega vimercatese Francesco Cereda. Con una lunga riflessione il primo cittadino delle Groane pone un problema di coerenza dopo l’approvazione di un importante intervento urbanistico a Vimercate.

La riflessione

capisco bene, perché quando non si tratta più di fare demagogia ma bisogna decidere e governare, quando il consumo di suolo non è di altri “brutti e cattivi”, ma della propria maggioranza, improvvisamente il “totem” sparisce. Però se finisce così, ovvero che mentre si urla in piazza contro un’autostrada pubblica si vota a favore di un insediamento industriale ambientalmente molto impattante, per consumo di suolo e sopratutto per bilancio energetico, il minimo che ci si può aspettare è un’accusa di incoerenza. Ed è proprio qui che nasce il mio sdegno: non nella contrarietà al progetto in sé, ma nella straordinaria irresponsabilità politica di chi predica in un modo e vota nell’altro. Non sarebbe meglio che da domani, su ogni progetto, si tenga questo atteggiamento costruttivo, pragmatico e di responsabilità? Che non significa non difendere il proprio territorio o non rivendicare modifiche utili al progetto, piuttosto smetterla di alimentare posizioni ideologiche assurde, come quella di sfilare in piazza per fermare un’opera che per 1/3 è già realizzata e funzionante e per un altro terzo ha i cantieri aperti.

E non è finita qui, altri 390.000mq saranno occupati dal fotovoltaico

E i 23 ettari del comparto dove sorgerà il data center rischia di impallidire davanti ai 390.000mq di un altro progetto che sta venendo avanti.

Dove? Proprio a ridosso di quel Parco Pa.Ne. che rappresenta il confine invalicabile per progettare la nuova tratta D. Infatti sul territorio di Burago di Molgora potrebbe a breve insediarsi un campo fotovoltaico enorme, qui i progetti, che occuperebbe addirittura 39 ettari proprio di quel territorio che si vorrebbe difendere dalla costruzione della nuova tratta D breve.

Avete visto qualcuno sfilare contro questa roba qui? Ovviamente no. Io lo dico da anni, lo scontro che si consuma sul tema di Pedemontana è solo ideologico, in cui la sinistra vuole acchiappare qualche voto, sobillando e ingannando i cittadini. Perché se il problema fosse davvero salvare le are verdi del Vimercatese, oggi saremmo tutti qui a discutere di questo enorme impianto da 390.000mq. Invece nessuno sa niente e nessuno ne parla.