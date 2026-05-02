Impressionante incendio a Bernareggio

Bernareggio. Dalle ore 13:00, squadre dei Vigili del Fuoco dei Comandi di Monza e Brianza, Lecco e Milano sono impegnate nelle operazioni di spegnimento di un incendio che ha interessato la copertura di un edificio condominiale di tre piani.

Le fiamme hanno coinvolto circa 200 mq di tetto. Al momento, le squadre stanno operando per l’estinzione degli ultimi focolai e per le attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area.

L’impressionante colonna di fumo è stata vista a decine di chilometri di distanza e sul posto si sono precipitati numerosi curiosi.

Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa della conformazione della copertura e della tipologia dei materiali coinvolti, che hanno favorito la propagazione dell’incendio.

A scopo precauzionale, sono stati evacuati 12 nuclei familiari.

Sul posto sono intervenuti numerosi automezzi, tra cui autopompe serbatoio (APS), autobotti pompa (ABP) e mezzi di elevazione, oltre al funzionario di guardia per il coordinamento delle operazioni.

Presenti anche le Forze dell’Ordine e personale sanitario AREU.

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