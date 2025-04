[ SS 35 dir

Lentate. Una squadra del Comando di Monza e Brianza, è intervenuta per un incidente stradale che ha coinvolto una sola autovettura. Il sinistro si è verificato il 19 aprile alle 23.40 circa lungo la Ss35.

Per cause in fase di accertamento il veicolo è uscito dalla sede stradale, ed è finito su una riva incolta.

Non risultano coinvolti feriti

In posto l’autopompa da Lazzate

Presenti forze dell’ordine e personale AREU.