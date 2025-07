Incredibile incidente nel parco di Monza

Monza. Incredibile incidente nel cuore del Parco reale di Monza.

Una squadra del Comando di Monza e Brianza è intervenuta nel pomeriggio in Viale Cavriga per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture.

In posto un’APS (Autopompa Serbatoio) dalla sede centrale di Monza.

Il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati. Il personale AREU ha preso in carico i feriti, trasportati in codice verde.

Presenti le forze dell’ordine per gli accertamenti di competenza.