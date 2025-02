Incidente aereo, muore ad Rovagnati: aveva 41 anni

Biassono. Tre persone sono morte nello schianto di un elicottero avvenuto nel tardo pomeriggio a Castel Guelfo, frazione di Noceto, in provincia di Parma: tra loro Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato ed uno dei due eredi dell’omonima famosa azienda di salumi di Biassono. A bordo c’erano anche i due piloti dell’elicottero, entrambi deceduti.

L’incidente potrebbe essere stato causato dalla fitta nebbia presente nella zona, che ha determinato una scarsa visibilita’, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Si cerca di capire se l’incidente sia avvenuto durante la manovra di atterraggio o mentre l’elicottero era in volo. I Rovagnati sono proprietari del Castello di Castelguelfo e di alcune aree nei dintorni della costruzione.

L’Agenzia nazionale per la sicurezza del Volo ha disposto l’apertura di un’inchiesta di sicurezza. Il velivolo coinvolto e’ un A109 con marche di registrazione I-CPFL. L’Ansv ha anche disposto l’invio di un team investigativo che, domani, sara’ sul sito dell’evento per svolgere il sopralluogo.

Lorenzo Rovagnati aveva 41 anni ed era il figlio del fondatore dell’azienda, Paolo, che la creo’, nel dopoguerra, insieme al padre Angelo Ferruccio. Era uno dei due eredi del colosso della produzione di salumi, insieme al fratello minore Ferruccio, e ricopriva il ruolo di amministratore delegato. Nell’ultimo periodo era lui ad aver preso in mano le redini dell’azienda di famiglia.

Il manager si era sposato nel 2019 con Federica Sironi a Macherio. La moglie e’ in attesa di partorire il loro terzo figlio. L’imprenditore era molto noto nella zona ed era solito raggiungere il castello di famiglia quasi tutti i mercoledi’, partendo in elicottero dalla sua casa nel milanese.

Dal 2010 sotto la guida degli eredi – Ferruccio e Lorenzo – l’azienda ha assunto una veste internazionale e ha cominciato a esportare in molti Paesi europei ed extra Ue come Francia, Belgio, Germania, Irlanda e Stati Uniti d’America e a supportare la crescita con acquisizioni, come quella dello storico marchio di affettatrici Berkel e di Pineider. Nel 2020, l’apertura del primo stabilimento produttivo all’estero, a Vineland in New Jersey.

"Esprimiamo il nostro piu' profondo cordoglio per le vittime del tragico incidente avvenuto oggi a Noceto, in provincia di Parma, in cui hanno perso la vita tre persone a causa della caduta dell'elicottero sul quale viaggiavano. Rivolgiamo il nostro pensiero e la nostra vicinanza alle famiglie colpite dalla tragica perdita. Un ringraziamento alle forze dell'ordine, ai soccorritori del 118 e ai vigili del fuoco intervenuti sul luogo dell'incidente", commenta il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale.

Chi era

Ricopriva il ruolo di amministratore delegato dell’azienda di famiglia, Lorenzo Rovagnati, 41 anni, morto a seguito di uno schianto in elicottero presso il Castello di Castelguelfo, a Noceto, in provincia di Parma. Titolare del noto salumificio industriale assieme al fratello Ferruccio. Sposato dal 2019, era padre di due figli e in attesa del terzo. Lorenzo Rovagnati era solito raggiungere il castello nel parmense viaggiando in elicottero, partendo dalla sua abitazione di Biassono, in provincia di Monza. Era l’erede di un’azienda nota in tutto il mondo, fondata nel 1941 in Brianza dal nonno Angelo Ferruccio Rovagnati. Oggi il marchio ”re dei prosciutti” fattura oltre 300 milioni di euro l’anno, con oltre mille dipendenti attivi in 20 paesi. Negli ultimi quindici anni, con Lorenzo e Ferruccio alla guida, Rovagnati ha esportato prosciutto cotto in Europa e aperto il primo stabilimento produttivo negli Stati Uniti.