Influenza, vaccini ai bambini +4%

Milano. Cresce l’adesione alla campagna antinfluenzale pediatrica in Lombardia. Alla prima metà di novembre, la copertura vaccinale nei bambini tra i 2 e i 6 anni ha già raggiunto il 30%, con circa 110.000 dosi somministrate. Un dato in netta crescita rispetto allo stesso periodo della scorsa stagione, quando la copertura si attestava al 26% (circa 15.000 dosi in meno rispetto a oggi).

A fare il punto sull’andamento della campagna e sull’importanza della prevenzione tra i più piccoli è la dottoressa Simona Scarioni, dirigente medico dell’Unità Operativa Prevenzione di Regione Lombardia, ospite della rubrica regionale ‘Pillole di Salute’ di Lombardia Notizie.

“L’aumento registrato quest’anno è un segnale importante e va nella direzione giusta – sottolinea la dottoressa Scarioni -. Un risultato reso possibile anche grazie al prezioso lavoro dei pediatri di libera scelta, impegnati attivamente nel contattare i propri assistiti e nello spiegare alle famiglie il valore della vaccinazione”.

I vantaggi dello spray nasale e le tempistiche – Per tutta la fascia d’età compresa tra i 2 e i 17 anni, in Lombardia il vaccino antinfluenzale viene somministrato tramite un semplice spray nasale: una modalità indolore, ben tollerata dai più piccoli ed estremamente efficace nel ridurre il rischio di forme gravi della malattia, ricoveri e assenze prolungate da scuola.

Con il picco influenzale atteso indicativamente intorno al periodo natalizio, gli esperti raccomandano di non attendere oltre: “Come tutte le vaccinazioni, anche l’antinfluenzale impiega circa due settimane per diventare pienamente attiva – spiega Scarioni -. Muoversi in anticipo significa arrivare già protetti al momento di massima circolazione del virus, evitando le corse dell’ultimo minuto”.

Un gesto di protezione per tutta la famiglia – Vaccinare i bambini rappresenta inoltre uno scudo fondamentale per l’intera comunità, a partire dalle persone più fragili e dagli anziani: “I più piccoli sono spesso a stretto contatto con i nonni. Ridurre la circolazione del virus nella fascia pediatrica, insieme alla vaccinazione di genitori e adulti, significa creare un grande puzzle di prevenzione capace di proteggere l’intero sistema familiare e sanitario”.

Come prenotare – Regione Lombardia ricorda che la vaccinazione antinfluenzale è gratuita e fortemente raccomandata. Per aderire, i genitori possono rivolgersi direttamente al proprio pediatra di libera scelta oppure prenotare l’appuntamento presso i centri vaccinali del territorio attraverso i canali regionali dedicati. (LNotizie)

Attenzione, video a questo link: https://www.swisstransfer.com/dl/01a1d054-47e5-735d-a218-6a417192ca17

Contiene intervista a:

– Simona Scarioni, dirigente medico dell’Unità Operativa Prevenzione di Regione Lombardia.