La conosci la storia del signor Brugola?

Lissone. Poste Italiane ha comunicato che il 9 aprile 2026 sono stati emessi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nove francobolli appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo e del Made in Italy” dedicati alle Imprese storiche: Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A, nel 500° anniversario, AGIP (ENI), Unoarre, Acqua S.Bernardo, Officine Egidio Brugola, CISA, Pizzoli, Ducati nel centenario della fondazione e Maserati, nel 100° anniversario del marchio; relativi al valore della tariffa B pari a 1,30€ per ciascun francobollo.

Tiratura: duecentocinquantamilaventi esemplari di francobolli per le emissioni di Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A, AGIP (ENI), Ducati e Maserati; dicentontocinaquantamilaventicinque esemplari di francobolli per l’emissione di Unoarre e centottantamila esemplari per le emissioni di Acqua S.Bernardo, Officine Egidio Brugola, CISA e Pizzzoli.

Fogli da quarantacinque esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva con imbiancante ottico.

Officine Egidio Brugola

Come si legge nel sito aziendale, Brugola OEB nasce nel 1926 a Lissone, dall’esperienza tecnica del suo fondatore Egidio Brugola, come fabbrica per la produzione di rondelle, anelli motore speciali e simili.

Pochi anni dopo la produzione venne diversificata e ampliata al settore dei fasteners, iniziando a produrre Bulloni a Esagono Incassato.

La passione del Fondatore per sfide tecnologiche ha portato ben presto l’Azienda a coprire aree di mercato altamente qualificate, divenendo nel tempo una delle Aziende Leader nel settore della Viteria.

Il francobollo raffigura al centro una vite brugola- vie a testa cava esagonale con gamba a torciglione, invenzione brevettata da Egidio Burgola nel 1946 – delimitata da uno sfondo bianco su cui si staglia un elemento grafico, di colore blu, a forma di semi- esagono, richiamo alla testa di una vite.

In basso compaiono motivi geometrici ispirati dall’esagono e al sistema di fissaggio, proposti con tratto monocromatico nei colori aziendali e nei colori del Tricolore. In alto è riprodotto il logo Brugola OEB 1926.

Completa il francobollo la legenda “OFFICINE EGIDIO BRUGOLA”.

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