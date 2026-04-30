La storia del Regno d’Italia in mostra alla Villa Reale

Il Belvedere della Villa Reale di Monza ospita da qualche giorno la mostra “Storia del Regno d’Italia: da Napoleone a Umberto II”, un ampio progetto espositivo che accompagna il pubblico attraverso la nascita, lo sviluppo e la conclusione della dinastia regnante dei Savoia comprendendo la parentesi napoleonica.

La mostra, promossa e prodotta da Visionplus, curata dal collezionista Vincenzo Panza con la direzione esecutiva di Samantha Ceccardi e in collaborazione con la Collezione Sabauda, sarà visitabile fino al prossimo 20 settembre.

Il progetto propone un racconto storico-iconografico costruito attraverso cimeli autentici: dipinti, busti, sculture, uniformi originali, decorazioni, documenti autografi e oggetti appartenuti ai protagonisti dell’epoca. Un patrimonio che non si limita a rappresentare la storia, ma che ne è stato parte attiva e testimone diretto.

Il percorso espositivo si sviluppa raccontando le vicende della storia italiana dalle origini della dinastia sabauda fino alla nascita della Repubblica, attraversando le fasi dell’età napoleonica, la Restaurazione, il Risorgimento, le due Guerre mondiali e il referendum istituzionale del 1946. In occasione del centenario della morte di Regina Margherita di Savoia la mostra dedica un focus speciale alla prima Regina d’Italia e al suo legame con la Villa Reale di Monza, residenza ricevuta come dono di nozze nel 1868 e divenuta luogo di rappresentanza e vita culturale.

La scelta della Villa Reale di Monza come sede espositiva assume un valore simbolico: il complesso monumentale, strettamente legato alla storia della Casa Savoia, diventa parte integrante del racconto, creando un dialogo tra storia, architettura e memoria.

Ulteriori informazioni si possono trovare nel sito internet aperto appositamente: mostravillarealemonza.it.