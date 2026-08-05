Lavorare a Milano: stipendio e costo della vita

Milano e il suo hinterland rappresentano il principale motore economico del nostro Paese. Il capoluogo lombardo ha avuto una grande importanza nel corso dei decenni, riuscendo a mantenere la sua posizione anche con i molti mutamenti causati dall’evoluzione tecnologica.

Oggi sono tanti coloro che da tutta Italia sono alla ricerca di annunci di lavoro a Milano annunci di lavoro a Milano, desiderosi di trovare una buona opportunità per iniziare la propria carriera. Ci sono tanti settori per i quali Milano è un vero e proprio centro nevralgico, come la moda, il marketing e le nuove tecnologie.

Nonostante ciò, prima di trasferirsi a Milano è essenziale valutare con attenzione qual è il reale rapporto tra gli stipendi e il costo della vita.

La media degli stipendi



Per prima cosa è utile analizzare qual è la media degli stipendi a Milano. In generale possiamo dire che la retribuzione, in questa città, è superiore alla media nazionale, e questo è senza alcun dubbio un punto a favore. Secondo alcune analisi, a parità di posizione si può arrivare ad avere anche un 20% di stipendio in più. Un impiegato con già esperienza alle spalle (quindi non un dipendente entry level) può aspettarsi una RAL tra i 28.000 e i 40.000

euro. Si può anche aspirare a stipendi più alti, soprattutto in quei settori dove la richiesta di profili specializzati è molto elevata.

Il costo della vita



La RAL è solo un numero se non viene messo in relazione con quello che è il reale costo della vita in un Paese o in una città. Milano ad oggi è la città più cara del nostro Paese, e questo è un aspetto da non sottovalutare. Tra le voci che pesano di più sulle proprie spese c’è sicuramente la propria abitazione. Se state pensando di trasferirvi a Milano probabilmente inizierete con un affitto, per cui vi sarà utile sapere che per un bilocale, anche senza essere in centro, si può arrivare senza difficoltà a un canone mensile di 1500 euro. Per questo motivo tanti preferiscono vivere in periferia o fuori Milano, anche se i prezzi negli ultimi anni stanno aumentando anche lì.

L’affitto è solo una delle spese da tenere in considerazione. Vanno poi calcolati i costi per i trasporti, per il cibo e per le attività ricreative. Un vantaggio, da questo punto di vista, è l’efficiente rete di trasporti pubblici che consente di vivere a Milano anche senza possedere un’automobile (o utilizzandola davvero poco).

Conviene vivere a Milano?



Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti vivere a Milano è possibile, ma è importante avere uno stipendio adeguato. Molto dipende anche dal proprio stile di vita, e anche dalla possibilità di condividere le spese (una coppia potrebbe riuscire a gestire il tutto in maniera più efficiente).

Nonostante ciò, vivere e lavorare a Milano ha alcuni vantaggi che non devono essere sottovalutati. In primis trovare lavoro risulta spesso più semplice e rapido, e ciò vale sia per chi è disoccupato, sia per chi vorrebbe cambiare lavoro. Le prospettive di crescita, in pochi anni, possono essere davvero molto buone, e potrebbero consentirvi di ottenere una retribuzione più in linea con il costo della vita a Milano.