Lega al PD: “Basta sciacallare su vertenza Stm”

Agrate. “Siamo francamente stupiti dal tentativo del Partito Democratico di alimentare polemiche sul caso STMicroelectronics con dichiarazioni infondate. Di fronte a un tema complesso e strategico come quello dello sviluppo industriale e della tutela dell’occupazione in Brianza, servono serietà, concretezza e rispetto istituzionale. Esattamente ciò che Regione Lombardia e il Governo stanno facendo e che il PD, ancora una volta, dimostra di ignorare”.

Lo dichiarano Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, e Fabio Ghezzi, segretario provinciale della Lega di Monza e Brianza in merito alle polemiche dei democratici Lorenzo Sala a Gigi Ponti.

“Talmente c’è silenzio che a breve avremo una audizione in Commissione con i ministeri interessati. Qui di imbarazzante ci sono le uscite del PD: scorrette oltre che profondamente irrispettose verso i lavoratori. Regione e Governo hanno già avviato un’interlocuzione concreta a dimostrazione dell’attenzione e della serietà con cui la questione viene affrontata. Non è con i post polemici sui social o con le uscite sui giornali che si tutelano le comunità produttive, ma con lavoro, ascolto e programmazione”.

“La Lega ad ogni livello continuerà a fare ciò che ha sempre fatto: difendere il lavoro, sostenere le imprese strategiche e promuovere uno sviluppo equilibrato del territorio. Senza urlare, ma con fermezza. Le polemiche sterili lasciamole a chi non ha altri argomenti se non l’opposizione per partito preso” concludono Corbetta e Ghezzi.

Nei giorni scorsi il PD aveva anche diramato alla stampa un comunicato stampa critico per una presunta assenza del ministro Giorgetti, salvo poi ritirarlo alcune ore dopo.