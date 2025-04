Lombardia, bande e cori: nuova legge e 700.000 euro

Milano. Il sostegno e la difesa delle bande lombarde è legge: l’Aula, nella seduta pomeridiana, ha approvato all’unanimità la legge su “Tutela, valorizzazione, promozione e sostegno alle bande musicali, fanfare, cori e gruppi folk della Lombardia”.

L’obiettivo è promuovere, sostenere e difendere “un patrimonio di riferimenti a forme identitarie radicate nel territorio, capace di guardare al futuro” – come sottolinea il Relatore Floriano Massardi (Lega). “Bande, fanfare, cori e gruppi folk – prosegue Floriano Massardi – da sempre sono presenti nei momenti più importanti della vita civile e religiosa delle nostre comunità. Sono i custodi della tradizione dei territori e dell’identità della nostra regione. Questa legge nasce per tutelare questo enorme patrimonio che non è solo culturale, ma è anche un patrimonio immateriale di valori. La cultura è il fondamento di una società coesa”.

La legge, articolata in nove articoli, prevede la promozione dell’insegnamento e della pratica della cultura musicale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e delle fanfare, con particolare attenzione al repertorio popolare lombardo. Sono previsti incentivi economici per l’attività di ricerca di partiture, compositori, documenti e testi ai fini della conoscenza del repertorio storico delle bande musicali, dei cori, delle fanfare, dei gruppi folk e strumentali, nonché dei loro più importanti esponenti.

Il documento prevede, inoltre, attività di educazione e di corsi di formazione musicale di tipo bandistico, corale, strumentale, folkloristico e danza popolare con una particolare attenzione alla formazione dei maestri. È previsto anche un censimento delle bande lombarde e la creazione di una piattaforma digitale di conservazione delle registrazioni e delle trascrizioni delle composizioni musicali tradizionali in collaborazione con l’Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS) di Regione Lombardia.

Sono previsti incentivi economici per l’acquisto di strumenti musicale, il rinnovo delle divise e i costi di affitto dei luoghi dove si effettuano le prove, i costi di trasferta di persone e strumenti.

La legge istituisce, infine, un museo diffuso e integrato delle bande musicali, cori, fanfare e gruppi strumentali e folk.

Per il 2025 la dotazione complessiva del provvedimento è di 700mila euro. Modalità e criteri di assegnazione saranno stabiliti dalla Giunta con apposito regolamento. Beneficiari sono i Comuni e tutti i complessi bandistici e corali, i gruppi folk e le fanfare con sede nel territorio regionale da almeno due anni.

In Lombardia esistono oltre 600 bande musicali e 400 gruppi corali, ai quali vanno sommati i cori scolastici, i cori parrocchiali, i gruppi folkloristici e le fanfare.

(nella foto la banda di Concorezzo)

Per promuovere queste realtà il provvedimento legislativo istituisce la “Settimana regionale della musica lombarda e dei lombardi”, che sarà programmata ogni anno nella settimana che comprende il 21 giugno, festa internazionale della musica.

Il testo normativo prevede l’istituzione del riconoscimento “Borgo musicale custode del patrimonio musicale lombardo e dei lombardi” che sarà assegnato agli enti locali nel cui territorio siano presenti gruppi spontanei di tradizione musicale e orale lombarda al fine di incentivare la conservazione e lo sviluppo del patrimonio immateriale accumulato nel tempo grazie alla loro attività.

Il riconoscimento sarà gestito tramite un bando emesso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con una dotazione economica di 60mila euro all’anno per tre anni (2025-2027).

L’Aula ha approvato l’Ordine del Giorno presentato dal PD (prima firma Matteo Piloni) con cui si invita la Giunta “a garantire la continuità e la stabilità dell’attuazione della legge” e l’Ordine del Giorno presentato dalla Lega (prima firma Alessandro Corbetta) che chiede di favorire la partecipazione di bande, fanfare e gruppi folk a eventi istituzionali e pubblici patrocinati da Regione Lombardia.