Metro a Monza, si fa sul serio

Monza. “Grazie al Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini per la grande attenzione posta sul prolungamento della metropolitana M5 da Milano fino a Monza, una delle opere più importanti e strategiche che attualmente sono in programma in Lombardia, e che rivoluzionerà il trasporto pubblico e i collegamenti tra la Brianza e Milano e collegherà per la prima volta due capoluoghi. La Lega dimostra, ancora una volta, grazie alla spinta del Ministro Salvini, la propria concretezza e determinazione per lo sviluppo dei territori, il potenziamento dei servizi ai cittadini e il contrasto a traffico e inquinamento. Il prolungamento della M5 è un’opera fondamentale che chiede l’intero territorio e che non può più attendere”.

Così Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Regione Lombardia, in merito alla notizia dell’incontro il prossimo 26 giugno a Roma tra il Ministro Salvini, i comuni interessati dal prolungamento della M5 e i vari enti coinvolti per garantire l’avvio dei lavori .