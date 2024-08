Milano: alcuni quartieri da tenere d’occhio

Milano. Prima di iniziare a cercare casa a Milano dovreste concentrarvi su quali sono le caratteristiche di ogni singolo quartiere. La presenza di trasporti pubblici, la qualità della vita e la disponibilità dei servizi sono solo alcuni degli aspetti più importanti. Il nostro consiglio è di affidarsi a delle agenzie immobiliari a Milano. Il compito di un buon agente immobiliare è quello di saper interpretare i desideri e le necessità dei potenziali acquirenti e aiutarli a fare la migliore scelta per le loro esigenze.

Nelle prossime righe ci sono alcuni utili consigli sui quartieri da tenere d’occhio.

Arte e cultura: Brera

Milano è una città con una lunga storia alle spalle, e alcuni dei suoi quartieri ancora oggi mostrano uno spirito in grado di mescolare classico e moderno. Un buon esempio è senza alcun dubbio Brera, una zone dove arte e cultura si mescolano con grande omogeneità. Oltre alle gallerie d’arte si possono trovare diversi negozi di antiquariato, e ovviamente non mancano le boutique di lusso.

Brera è poco distante dal centro storico, e ciò giustifica le quotazioni abbastanza alte. La richiesta di immobili in questo quartiere è decisamente elevata, anche e soprattutto per i numerosi collegamenti e la comodità degli spostamenti.

A poca distanza dal centro: Porta Nuova

Se invece state cercando un quartiere che sappia esprimere al meglio il nuovo volto di Milano una buona opzione potrebbe essere sicuramente Porta Nuova. In quest’area ci sono diversi grattacieli, alcuni dei quali sono stati realizzati con l’obiettivo di porre dei nuovi standard negli ambiti del design e dell’architettura.

Per chi lavora nel business district potrebbe essere un’alternativa da non sottovalutare, vista la vicinanza tra i due quartieri. In più ci sono molte aree verdi, che dimostrano l’attenzione per la qualità della vita.

Vita vivace: Navigli

Restando nell’ambito delle zone di Milano che vedono una maggiore richiesta da parte di potenziali acquirenti dobbiamo assolutamente citare i Navigli. Tra i quartieri di Milano è uno dei più vivaci, e il merito va ai numerosi locali, come bar, pub e ristoranti, attivi sia di giorno che di notte. Il centro di Milano è a due passi, e ci sono anche diverse attrazioni turistiche.

Queste caratteristiche rendono gli appartamenti siti in zona Navigli abbastanza costosi, ma è anche vero che la vicinanza con un gran numero di servizi rende la vita a Navigli davvero molto comoda, al punto da rendere inutile l’uso della macchina.

La Milano di domani: CityLife

Quando si pensa al recente sviluppo edilizio di Milano, fatto di grattacieli e di attenzione per i nuovi standard relativi all’urbanizzazione, non si può fare a meno di pensare a CityLife. Questo quartiere rappresenta in un certo senso la Milano che guarda al domani, con edifici nuovi e moderni e la presenza di un grande parco urbano.

Trattandosi di una zona residenziale non mancano servizi di ogni tipo, tra cui le scuole. I collegamenti con il resto della città sono molto efficienti.

Infine tra i quartieri di Milano in cui potreste pensare di acquistare una proprietà immobiliare c’è Isola. Questo quartiere è nelle vicinanze di Porta Nuova, per cui potrebbe essere una buona soluzione per chi cerca delle abitazioni proposte a prezzi più bassi e competitivi. Il quartiere presenta una grande crescita che non farà altro che aumentare nei prossimi anni.