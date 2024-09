Modifica Viabilità !

Dal 9 al 2o settembre sarà modificata la viabilità di Via Salvo D’acquisto per lavori di Itaglas. Le modifche interesseranno via S. D’acquisto, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Lazzaretto e via Cesare Battisti numero civico 125, nel territorio di Agrate Brianza. La viabilità sarà modificata tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 17 e comporterà la chiusura del traffico veicolare (esclusi i veicoli di soccorso e delle forze di polizia). In particolare in via S. D’acquisto all’intersezione con via Lazzaretto, tutti i veicoli provenienti da via Europa saranno obbligati a svoltare a sinistra in via Lazzaretto. Alla medesima intersezione, tutti i veicoli provenienti da via A. Moro saranno obbligati a svoltare a destra in via S. D’acquisto. Verrà anche istituito un senso unico regolato da un impianto semaforico.