October 19, 2025
#Dalla Brianza

Monza, fiamme in viale delle Industrie

  • Redazione / 18 Ottobre 2025

Monza. Misterioso rogo sabato sera, poco dopo le 22, presso un autodemilitore di viale delle Industrie. La colonna di fumo era ben visibile da Concorezzo e dai Comuni limitrofi. Diverse le segnalazioni al 112 e decine le auto di testimoni e curiosi ferme ad assistere al devastante evento.

Diverse squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono state impegnate nello spegnimento di un incendio sviluppatosi all’interno di un autodemolitore situato in Viale delle Industrie.

Il rogo ha coinvolto numerose autovetture dismesse presenti nell’area dell’attività.

Sul posto sono intervenute due autopompe serbatoio (APS), tre autobotti (ABP) e un’autoscala.

Non è possibile al momento fare ipotesi su cosa abbia innescato il rogo, nè se si tratti di un cortocircuito o di una azione dolosa. Seguiranno indagini sulle cause.