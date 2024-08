Muore schiacciato da balla di fieno di 800 kg

Vimercate. Un uomo di 67 anni è morto schiacciato da una balla di fieno del peso di circa 800 chili mentre si trovava al lavoro nell’azienda agricola Il Sole in via Torquato Tasso a Vimercate, in provincia di Monza. Il fatto è accaduto oggi, martedì 27 agosto, intorno alle 16.30. Inutili i soccorsi. Sulla dinamica dell’incidente, al momento non ancora nota, sono al lavoro le forze dell’ordine e il personale di Ats. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.