Pauroso incidente a Bernareggio

Bernareggio. Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è intervenuta ieri, lunedì, alle 13.10, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita ribaltata al centro della carreggiata.

Sul posto è stato inviato, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, il Carro Fiamma dal distaccamento volontario di Lissone.

Coinvolta una persona soccorsa dal personale AREU e trasportata in codice verde in ospedale a Vimercate.

Presenti le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.