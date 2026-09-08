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#Dalla Brianza

Pauroso incidente a Bernareggio

  • Lucio Brignoli / 8 Settembre 2026

Bernareggio. Una squadra del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è intervenuta ieri, lunedì, alle 13.10, per un incidente stradale che ha coinvolto un’autovettura finita ribaltata al centro della carreggiata.
Sul posto è stato inviato, per il ripristino delle condizioni di sicurezza, il Carro Fiamma dal distaccamento volontario di Lissone.

Coinvolta una persona soccorsa dal personale AREU e trasportata in codice verde in ospedale a Vimercate.

Presenti le Forze dell’Ordine per i rilievi del caso.