Concorezzo, venti posti di lavoro in questo paradiso

Quando si parla di manutenzione della vettura, si tocca un argomento molto sensibile, in quanto fondamentale per la nostra sicurezza. In tal senso, il tagliando auto è un intervento molto importante, ma che viene spesso sottostimato, per via di un fatto: non è obbligatorio per legge. Nonostante ciò, è bene approfondire perché bisognerebbe preoccuparsi del tagliando, e quali sono le tempistiche corrette per questo intervento di manutenzione.

Cos’è il tagliando auto e cosa prevede?

Come anticipato, il tagliando è un intervento di manutenzione dell’auto non obbligatorio per legge, al contrario della revisione, ma estremamente importante per la salute della nostra vettura. Il tagliando prevede una serie di controlli ed interventi eseguiti dall’officina, fra cui troviamo il check dei liquidi, dei freni, dei filtri, delle sospensioni, delle luci e degli pneumatici. Nel caso il meccanico dovesse trovare qualcosa che non va, dal check si passerà alla sostituzione del pezzo usurato. Prima di procedere, è bene specificare quanto segue: non essendo obbligatorio per legge, il tagliando non è indispensabile per l’idoneità alla circolazione.

Quando e come fare il tagliando auto?

Pur non esistendo delle leggi o delle verità immutabili, il tagliando auto dovrebbe essere eseguito ogni 15.000 o al massimo 30.000 chilometri di percorrenza. In alternativa, si tende a fare il tagliando dopo 1 anno o 2 anni, come consigliano spesso i manuali dei produttori d’auto. Di norma è bene optare per la stima temporale e non per quella a chilometri, per un motivo preciso: l’auto ospita delle componenti che si usurano a prescindere dall’uso della vettura.

A chi rivolgersi per eseguire queste operazioni? Le opzioni non mancano di certo. In genere ci si rivolge al proprio meccanico di fiducia, o ad un’officina nelle vicinanze. Esistono però anche altre strade alternative che possono essere percorse. Si fa ad esempio riferimento al tagliando auto con l’App UnipolMove, che, al momento è disponibile soltanto in Lombardia. Quali sono i vantaggi di questa scelta? Ogni dettaglio del tagliando può essere gestito tramite l’app mobile di UnipolMove, il che comprende ad esempio la prenotazione dell’intervento, la richiesta del preventivo e il pagamento.

In secondo luogo, affidandosi a UnipolMove si ha la certezza di consegnare la propria auto nelle mani di meccanici esperti e con grande esperienza, grazie alle officine convenzionate UnipolService. L’affidabilità dei professionisti non è un dettaglio, quando si parla di sicurezza a bordo della quattro ruote.

Perché non rinunciare al tagliando auto?

Pur non essendo obbligatorio, occorre ribadirlo, il tagliando auto risulta comunque davvero rilevante ai fini della sicurezza. Grazie a questi interventi, fra check e sostituzioni, si può infatti prevenire il rischio di un incidente o di un malfunzionamento improvviso della vettura. Basti ad esempio pensare ai controlli che vengono eseguiti sull’impianto dei freni e sulle sospensioni, oltre che sulle gomme. Tutti fattori che incidono, fra l’altro, su due elementi che risultano decisivi: i tempi di frenata e l’aderenza al manto stradale.

Naturalmente il tagliando è essenziale anche per valutare lo stato di salute del motore, ovvero il cuore della nostra vettura, e per ottimizzare i consumi, ottenendo così anche un importante risparmio economico.