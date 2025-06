Raccolta fondi per giovani talenti della musica

Lesmo. Una raccolta fondi per sostenere i sogni di giovani musicisti. È una bella storia quella dell’ensemble Ezio Bosso, nata dalla volontà di tanti ex studenti dell’indirizzo musicale delle scuole medie di Lesmo di costituire una articolata orchestra anche dopo il diploma. Ora l’ensemble è in grado di accogliere non solo ex studenti ma chiunque voglia partecipare a questo percorso di bellezza e arte.

Ma per crescere servono strumenti e soldi. Da qui l’idea di una raccolta fondi. E basta davvero poco.

“Il sax tenore – recita l’appello che sta veicolando la raccolta fondi – è lo strumento che porterà una nuova voce al nostro gruppo, capace di dare calore, profondità e carattere alle nostre esecuzioni.

Per riuscirci, abbiamo bisogno di raccogliere altri 1.000 €.

E qui entri di nuovo in gioco tu.

Abbiamo bisogno, ancora una volta, del tuo supporto. Se hai già donato, puoi continuare a sostenerci condividendo la nostra campagna con amici, parenti e colleghi. Se non l’hai ancora fatto, questo è il momento perfetto per unirti a noi. Ogni contributo, anche il più piccolo, ci avvicina un po’ di più al nostro sogno.

https://www.meebaps.com/home

Sostenerci significa credere nel potere della musica come strumento di crescita, inclusione e bellezza.

Abbiamo bisogno di te. Ancora. Adesso.

Unisciti a noi in questo nuovo viaggio: verso il sax tenore, verso una musica sempre più ricca, viva e condivisa”.