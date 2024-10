RSA: cosa sono e a chi si rivolgono

Le RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali) sono strutture extra-ospedaliere che offrono assistenza sanitaria a persone che non risultano essere autosufficienti, o sono solo parzialmente autosufficienti, ma che hanno bisogno di cure mediche e supporto continuativo.

In poche parole, si tratta di residenze in grado di rispondere alle esigenze di coloro che, a causa di condizioni fisiche o cognitive, non sono in grado di ricevere l’assistenza adeguata presso il proprio domicilio, sia in modo permanente che temporaneo.

A chi si rivolgono le RSA?

In genere i residenti presso le Rsa in provincia di Milano o di altre città sono persone di una certa età. Infatti, con il progredire dell’età, aumentano le probabilità di sviluppare malattie croniche e/o condizioni degenerative che necessitano di assistenza continua e soprattutto specializzata, difficili da gestire in ambito domestico.

Le strutture RSA rispondono a tali necessità, e offrono un ambiente sicuro e adeguato alle esigenze quotidiane delle persone di una certa età. Oltre a fornire assistenza medica e infermieristica, infatti, le RSA favoriscono il benessere globale degli ospiti, attraverso diverse attività che favoriscono la socialità e la vita attiva.

Tuttavia, questi servizi si rivolgono anche a persone con gravi disabilità fisiche o psichiche, e pazienti in stato vegetativo che richiedono cure e monitoraggio continuativi.

I servizi offerti

I servizi offerti all’interno delle RSA, orientati come detto al benessere globale delle persone, possono essere suddivisi in diverse categorie, ad esempio:

Assistenza nelle attività quotidiane : molti anziani necessitano di supporto costante per muoversi, nutrirsi, vestirsi, lavarsi e per le altre attività giornaliere. Nelle RSA tale supporto è garantito costantemente, grazie alla presenza di personale specializzato che assiste gli ospiti nelle loro necessità quotidiane;

: molti anziani necessitano di supporto costante per muoversi, nutrirsi, vestirsi, lavarsi e per le altre attività giornaliere. Nelle RSA tale supporto è garantito costantemente, grazie alla presenza di personale specializzato che assiste gli ospiti nelle loro necessità quotidiane; Nutrizione : nelle residenze sanitarie assistenziali viene proposta un’alimentazione adeguata e bilanciata per prevenire malnutrizione, disidratazione e altre condizioni potenzialmente dannose per la salute degli ospiti. I menu sono in base alle esigenze e alle preferenze individuali dei residenti, tenendo conto di eventuali patologie e/o intolleranze alimentari;

: nelle residenze sanitarie assistenziali viene proposta un’alimentazione adeguata e bilanciata per prevenire malnutrizione, disidratazione e altre condizioni potenzialmente dannose per la salute degli ospiti. I menu sono in base alle esigenze e alle preferenze individuali dei residenti, tenendo conto di eventuali patologie e/o intolleranze alimentari; Assunzione dei farmaci : gli anziani spesso hanno difficoltà a seguire correttamente le terapie farmacologiche a causa di problemi di memoria, fisici o cognitivi, rischiando errori nei dosaggi o tempi sbagliati. Nelle RSA, il personale infermieristico garantisce un supporto costante, somministrando i farmaci secondo le prescrizioni mediche;

: gli anziani spesso hanno difficoltà a seguire correttamente le terapie farmacologiche a causa di problemi di memoria, fisici o cognitivi, rischiando errori nei dosaggi o tempi sbagliati. Nelle RSA, il personale infermieristico garantisce un supporto costante, somministrando i farmaci secondo le prescrizioni mediche; Esercizio fisico : nelle Residenze Sanitarie Assistenziali vengono offerti programmi di ginnastica e fisioterapia personalizzati, adattati alle esigenze e alle condizioni fisiche degli ospiti. Tali attività motorie mirano a mantenere o migliorare la mobilità, favorendo il benessere fisico e la qualità della vita;

: nelle Residenze Sanitarie Assistenziali vengono offerti programmi di ginnastica e fisioterapia personalizzati, adattati alle esigenze e alle condizioni fisiche degli ospiti. Tali attività motorie mirano a mantenere o migliorare la mobilità, favorendo il benessere fisico e la qualità della vita; Attività ricreative: le RSA favoriscono attivamente le interazioni sociali tra gli ospiti, incoraggiando la formazione di legami e amicizie. Inoltre, queste strutture organizzano una varietà di attività ricreative che stimolano la partecipazione e l’inclusione, come laboratori, giochi ed eventi di vario tipo.

Le Residenze Sanitarie Assistenziali si delineano quindi come spazi abitativi che forniscono un supporto globale, progettati per affrontare in modo sinergico le esigenze sanitarie, sociali e personali degli ospiti.

Ogni piano di assistenza individualizzato (PAI) viene creato tenendo in considerazione le necessità particolari di ciascun residente, per assicurare il massimo livello di benessere e promuovere l’autonomia.