#Dalla Brianza

Sassi contro le auto, presi tre minorenni

  • Lucio Brignoli / 11 Marzo 2026

Usmate Velate. Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Arcore hanno segnalato alla Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni di Milano tre minori, tutti di 13 anni, ritenuti responsabili del reato di getto pericoloso di cose. I giovani risultano residenti nei comuni di Monticello Brianza e Missaglia, in provincia di Lecco.
L’attività è stata avviata a seguito di alcune segnalazioni e denunce presentate da automobilisti che, transitando nel territorio di Usmate Velate, avevano riferito di essere stati colpiti da oggetti lanciati dalla strada, con conseguenti danneggiamenti ai veicoli; in un caso si era verificata anche la rottura del parabrezza di un’autovettura.

 

Il reato di getto pericoloso di cose (art. 674 c.p.) punisce chiunque getta o versa oggetti atti a offendere, imbrattare o molestare persone in luoghi di pubblico transito o spazi privati di comune uso. È un illecito penale che prevede l’arresto fino a un mese o un’ammenda fino a 206€.

A seguito di tali episodi, i Carabinieri hanno predisposto specifici servizi di osservazione e controllo nelle aree interessate. Nel corso di uno di questi interventi, effettuato nella serata del 3 marzo scorso,
i militari hanno sorpreso i tre giovani in una zona boschiva adiacente alla linea ferroviaria e prossima
alla pubblica via, mentre lanciavano un sasso in direzione di un’autovettura in transito. Il conducente del veicolo colpito ha proseguito la marcia senza fermarsi.
I minori sono stati affidati ai rispettivi genitori e, in quanto infraquattordicenni, segnalati alla competente Autorità Giudiziaria minorile.

