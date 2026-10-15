Scoprire Monza con Roblox

Monza. Esplorare la Villa Reale, i Giardini e il Parco di Monza attraverso un gioco educativo su Roblox, per poi passare dalla scoperta digitale alla visita dal vivo. Regione Lombardia sostiene con 69.230 euro ‘Crown & seek’, il progetto che coinvolge il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza nell’ambito della seconda edizione di InnovaCultura.

L’iniziativa, sviluppata da Formules, reinterpreta il gioco del nascondino in ambientazioni ricostruite in tre dimensioni. L’obiettivo è avvicinare soprattutto bambini, adolescenti e giovani alla storia e al patrimonio del complesso monumentale.

Caruso: dalla curiosità alla visita – “Per coinvolgere i ragazzi – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – dobbiamo saper utilizzare anche i linguaggi e gli strumenti con cui hanno familiarità. Questo progetto permette di incontrare la Reggia e il Parco attraverso il gioco, imparando a riconoscerne gli spazi e a conoscerne la storia. Vogliamo che la curiosità nata online diventi il desiderio di visitarli di persona”.

“Il valore educativo dell’esperienza – ha aggiunto– dipende dalla cura con cui vengono costruiti i contenuti. La collaborazione con il Consorzio consente di legare il percorso digitale al patrimonio reale e alle attività che possono essere vissute sul posto”.

Il progetto – ‘Crown & seek’ prevede la modellazione tridimensionale della Villa Reale, dei Giardini e del Parco e meccanismi di gioco che accompagnano l’apprendimento della storia e della conformazione dei luoghi. Sono previste ricompense digitali e modalità di partecipazione progettate con attenzione alle persone con disabilità motorie, sensoriali e cognitive.

L’esperienza sarà collegata a un evento finale dal vivo alla Reggia, per favorire il passaggio dalla partecipazione online alla frequentazione del complesso monumentale.

La misura – InnovaCultura sostiene la collaborazione tra imprese culturali e creative e istituti e luoghi della cultura per sviluppare servizi innovativi e coinvolgere nuovi pubblici. È promossa nell’ambito dell’accordo tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Unioncamere Lombardia e finanziata dal PR FESR 2021-2027. Il bando prevede contributi a fondo perduto fino al 70% delle spese ammissibili. Gli interventi dovranno concludersi entro 12 mesi dall’approvazione della graduatoria.

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