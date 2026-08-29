Spaccio, arrestati due fratelli etiopi

L’intervento è scaturito da una richiesta di soccorso pervenuta al Numero Unico di Emergenza (NUE) 112 da parte di un privato cittadino, il quale ha segnalato alla Centrale Operativa di essere stato aggredito senza apparente motivo da un individuo a lui sconosciuto, il quale versava in un evidente stato di alterazione psicofisica.

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La tempestività dell’intervento e le indicazioni fornite dalla vittima hanno permesso ai militari di individuare l’aggressore che aveva da poco fatto rientro presso la propria abitazione. Una volta raggiunto, l’uomo, trovato in compagnia del fratello, si presentava ancora in evidente stato di alterazione: vaneggiava e pronunciava frasi senza senso. L’ingiustificato nervosismo dei due, nonché la presenza su alcune superfici dell’abitazione di evidenti quanto sospette sostanze in polvere e cristalline, oltre a quella di un bilancino elettronico di precisione in bella vista con chiare tracce pulviscolari, hanno spinto i Carabinieri a eseguire un’immediata perquisizione domiciliare

Le operazioni di ricerca hanno dato esito positivo, consentendo di rinvenire complessivamente 68 grammi di ketamina, suddivisi in tre involucri di plastica, la sostanza stupefacente e il bilancino elettronico utilizzato per la pesatura sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A seguito dell’intervento, l’aggressore è stato soccorso e trasportato in “codice giallo” presso l’Ospedale “San Gerardo” di Monza per i necessari accertamenti medici, venendo successivamente dimesso.