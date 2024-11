Spaccio: arrestato a Roncello marocchino senza fissa dimora

Roncello. Nella notte di domenica 24 novembre 2024, i Carabinieri della Stazione di Bellusco hanno arrestato in flagranza di reato un 34enne di origini marocchine, senza fissa dimora, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari dell’Arma hanno incrociato un uomo in sella a una bicicletta che si aggirava in una zona nota come punto di ritrovo per spacciatori e tossicodipendenti.

La pattuglia, insospettita dall’atteggiamento del giovane, ha deciso di fermarlo per un controllo. Alla

richiesta di fermarsi, l’uomo ha tentato la fuga, colpendo con la bicicletta alla gamba uno dei due

militari che, sceso dall’auto, si era messo all’inseguimento nel tentativo di bloccarlo. Nonostante la

resistenza fisica opposta, l’uomo è stato fermato e immobilizzato.

La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di oltre 6 grammi di cocaina,

suddivisi in 9 dosi accuratamente confezionate in cellophane, e della somma di 105,00 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita. La droga e il denaro sono stati sequestrati e messi a

disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il 34enne è stato dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di

Vimercate. Dell’arresto è stata data immediata comunicazione al sostituto procuratore di turno della

Procura della Repubblica di Monza, che ha disposto la presentazione con il rito direttissimo. Il

Tribunale di Monza ha successivamente condannato l’uomo a un anno e sei mesi di reclusione con il

beneficio della sospensione della pena.

Si ricorda che l’indagato è da ritenersi innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.