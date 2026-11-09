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#Dalla Lombardia

Cinque feriti per un inseguimento a Monza

  • Lucio Brignoli / 9 Novembre 2026

Monza. Drammatico inseguimento oggi, lunedì, in via Borgazzi.

Carabinieri, Polizia locale, ambulanze e automatica del 118, squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono intervenute per un incidente stradale che ha visto due autovetture scontrarsi frontalmente.

Una delle due vetture, secondo quanto riferito, era inseguita da una pattuglia dei Carabinieri. Entrambe si sono ribaltate dopo il devastante impatto all’altezza di un negozio per sistemi di antifurto. Gli occupanti sono rimasti imprigionati all’interno. Gli airbag bag sono esplosi, i vetri in frantumi.

Giunte sul posto, le squadre hanno provveduto all’estricazione dei feriti rimasti all’interno delle vetture e alla messa in sicurezza dei veicoli.

Sul posto un’Autopompa Serbatoio (APS) e un’Autobotte Pompa (ABP) dalla Sede Centrale di Monza, un Carro Fiamma dal distaccamento di Lissone e la vettura del Funzionario di Guardia.

Risultano coinvolte 5 persone, trasportate in diversi ospedali dal personale AREU: una sarebbe ferita gravemente.

Presenti sul posto i Carabinieri per i rilievi del caso.

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