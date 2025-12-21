Bella notizia per Concorezzo: 100.000 sotto l’Albero

Infrastrutture. Corbetta (Lega): “Con nostro emendamento al bilancio regionale stanziati 100mila euro per il prolungamento di via Pio X a Concorezzo”

Milano, 20 dicembre 2025 – “Migliorare la viabilità e la sicurezza stradale significa dare risposte alle esigenze dei territori. Con un emendamento della Lega al bilancio regionale 2026-2028 abbiamo stanziato 100.000 euro per il cofinanziamento del prolungamento stradale di via Pio X nel Comune di Concorezzo”.

Lo dichiara Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia e promotore del testo approvato.

“Si tratta di un intervento infrastrutturale importante per Concorezzo – prosegue Corbetta – che consentirà di migliorare la circolazione, alleggerire il traffico e aumentare la sicurezza per residenti e imprese. Un’opera attesa da tempo su cui sta lavorando la giunta Capitanio e che va nella direzione di una mobilità più ordinata, funzionale e al servizio della comunità concorezzese”.

“Da tempo – conclude Corbetta – Regione Lombardia dimostra attenzione concreta ai bisogni dei Comuni e alla qualità delle infrastrutture locali, sostenendo progetti utili e immediatamente cantierabili”.

“Ringrazio la Lega e il capogruppo Alessandro Corbetta per questo emendamento che ci permette di fare un passo decisivo nella realizzazione di un nuovo collegamento viabilistico. Uno snodo fondamentale che avvicinerà le nostre strutture sportive all’accesso in tangenziale est e che sgraverà dal traffico l’area residenziale adiacente ai campi di gioco” aggiunge il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio.