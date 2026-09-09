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Volontariato aziendale: 200 dipendenti Schindler pronti a scendere in campo per la comunità

  • Michela Maisti / 9 Settembre 2026

Un ponte tra il mondo dell’impresa e il terzo settore locale. La storica sede di Schindler a Concorezzo si prepara a lanciare un’iniziativa che vedrà protagonisti circa 200 collaboratori dell’azienda tra i mesi di settembre e ottobre.

Il progetto prevede la possibilità per i dipendenti, su base volontaria, di dedicare alcune ore del proprio orario lavorativo ad attività di supporto presso enti e associazioni del territorio. L’obiettivo dichiarato è duplice: offrire un contributo concreto alle realtà no-profit locali e rafforzare il senso di appartenenza e la coesione con la comunità di Concorezzo.

In questi giorni sono stati avviati i primi contatti con le associazioni del territorio per definire il piano operativo. Si cercano partnership per accogliere piccoli gruppi di lavoratori, concordando modalità, numeri massimi di partecipanti e calendari delle attività. Le realtà del terzo settore interessate a collaborare potranno proporre i propri progetti per strutturare le giornate dedicate al sociale.