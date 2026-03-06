Whisky, imperdibile serata di degustazione

Brugherio. Quando si parla di whisky torbato, la mente corre subito alle etichette iconiche e alle distillerie più celebri. Eppure il mondo del whisky è infinitamente più ampio e sorprendente.

Per scoprirlo e soprattutto degustarlo l’appuntamento è per lunedì sera alle 21 presso la pizzeria Il Coccio a Brugherio, in via Quarto 49.

«Questa è la dodicesima serata del nostro percorso di degustazioni dedicate al whisky, un viaggio che negli anni ci ha permesso di esplorare stili, tradizioni e territori diversi», spiega il relatore Marco Melzi. «Per questa occasione abbiamo deciso di uscire dai sentieri più battuti: una degustazione interamente dedicata ai whisky torbati, ma non necessariamente a quelli che troviamo più spesso sugli scaffali o nelle carte dei bar. Scopriremo distillerie meno conosciute, interpretazioni insolite della torba e stili che dimostrano quanto questo carattere possa essere vario, complesso e affascinante.»

Un’occasione imperdibile per appassionati e curiosi: ampliare gli orizzonti, lasciarsi sorprendere e scoprire che dietro la parola “torbato” si nasconde un universo ben più ricco di quanto si immagini.

“Avremo quattro interpretazioni diverse della torba abbinate ognuna ad un assaggio dedicato, per dimostrare che il whisky torbato non è un monolite, ma un mondo sfaccettato da esplorare con curiosità e gusto”, conclude Melzi.

Informazioni per prenotazioni in locandina

